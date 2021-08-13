طائرة إغاثية ثانية من الإمارات إلى اليونان

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تواصل دولة الإمارات تقديم مساعداتها إلى المتأثرين من حرائق الغابات في جمهورية اليونان الصديقة، وتعزيز الحماية للمدنيين، وتوفير احتياجاتهم الضرورية، إضافة إلى مساهمتها في إخماد الحرائق.

وقد غادرت الدولة صباح أمس، إلى العاصمة اليونانية أثينا، الطائرة الثانية، ضمن الجسر الجوي الذي تسيره دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، والتي تحمل على متنها كميات كبيرة من المواد الغذائية والصحية، ومكملات غذائية للأطفال، ومواد مكافحة الحرائق، من ملابس إطفاء ومضخات وخراطيم مياه وملحقاتها.

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