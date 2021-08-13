شرطة أبوظبي تطلق مبادرة لحماية العمال من حرارة الشمس

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي مبادرة إنسانية مجتمعية بعنوان «نخفف عليهم» تضمنت توزيع دورية السعادة مظلات شمسية وعبوات مياه باردة لأفراد المجتمع لحمايتهم من حرارة الشمس خاصة الذين لا يملكون سيارات خاصة والفئات المساعدة والعمال والمزارعين.

تأتي المبادرة حرصاً على هذه الفئة العاملة التي تقدم مجهودات في مسيرة النمو والبناء ومن واجب جميع المؤسسات الحرص على سلامتهم وتوفير كل الأدوات والضروريات اللازمة لتعزيز سلامتهم ووقايتهم والحفاظ على صحتهم من أخـطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد مــن الحوادث المهنية التي تشكل خطراً عليهم.

من جانبها، نفذت إدارة مكافحة المخدرات في العين مبادرة إنسانية بعنوان «بردوا عليهم»تضمنت توزيع مظلات على الفئات المساعدة والعمال والمزارعين وعبوات لحفظ المياه الباردة وذلك في إطار تعزيز قيم التراحم المجتمعي بين أفراد المجتمع.

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