7 برامج زمالة في «صحة دبي» من جهات معتمدة عالمياً

المصدر: (دبي- عماد عبد الحميد)

أكدت الدكتورة وديعة محمد شريف مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث أنه تم اعتماد 7 برامج زمالة في هيئة الصحة بدبي من جهات صحية عدة معتمدة عالمياً منها: المجلس العربي للاختصاصات الصحية، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والكلية الأيرلندية للممارسين الصحيين، والتي اعتمدت كلاّ من برنامج أمراض القلب والأوردة الدموية، العناية المركزة عند حديثي الولادة، أمراض الجهاز الهضمي لدى الكبار، الطب النفسي للأطفال والمراهقين، أمراض الدم، الأمراض الصدرية للكبار وصحة الأمومة والطفولة.

وأوضحت أن الهيئة تسعى للحصول على اعتماد (5) برامج زمالة إضافية منها: أمراض الروماتيزم لدى الكبار، الغدد الصماء والاستقلاب لدى الكبار، الأمراض المعدية لدى الكبار، الطبية للمعلوماتية والعناية المركزة للكبار والمتوقع بدء التدريب فيها بحلول العام الأكاديمي 2021-2022.

تدريب

وتوفر هيئة الصحة بدبي متمثلةً بإدارة التعليم الطبي والأبحاث فرص التعليم والتدريب المبتكرة لموظفي هيئة الصحة بدبي بشكل خاص، وجميع المهنيين الصحيين بشكل عام، إذ يقدم قسم التعليم الطبي برامج عدة تدعم التعليم الطبي المستمر منها برنامج الرعاية طب وعلوم الذي يستقطب الطلبة المواطنين للانخراط في المجالات الطبية، برنامج سنة الامتياز (الطب البشري، طب الأسنان) الذي يبدأ بعد انتهاء الطبيب من متطلبات التخرج الجامعي وحصوله على شهادة البكالوريوس، ويطلق على الطبيب خلال فترة التدريب مسمى «طبيب امتياز»، برنامج دبي التدريبي للتخصصات الصحية والذي يتضمن 17 برنامجاً تدريبياً تخصصياً ويطلق على الطبيب خلال فترة التدريب مسمى «طبيب مقيم»، البعثات الدراسية والتي تسهم في دعم الأطباء المواطنين في هيئة الصحة بدبي لاستكمال دراستهم خارج وداخل الدولة، وبرنامج التخصصات الدقيقة (الزمالة)، حيث يبدأ عادة بعد انتهاء الطبيب من برنامج الاختصاص (الإقامة)، وحصوله على الشهادة التخصصية (البورد) أو ما يعادلها، ويُطلق خلال فترة التدريب على الطبيب مسمى «الطبيب الزميل»، حيث إن البرنامج يمّكن المتدرب بأن يقوم بدور الطبيب المعالج في المجال الاختصاصي الذي تدرب عليه، وبعد الانتهاء من متطلبات الزمالة يحصل الطبيب على الشهادة المهنية في التخصص الفرعي «الزمالة» والتي تعتبر أعلى شهادة مهنية.

برنامج

وأشارت الدكتورة وديعة شريف بأن هيئة الصحة بدبي ولأول مرة تستقبل الأطباء المتدربين (المواطنين وغير المواطنين) على مسمى (Fellow) وذلك احتذاءً ببرنامج دبي التدريبي للتخصصات الطبية، كما أتاحت فرصة التدريب لكل من الأطباء من موظفي هيئة الصحة بدبي (مواطنين، غير مواطنين)، والأطباء المبتعثين من جهات صحية للانضمام للبرنامج.

وذكرت أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التسجيل خلال شهر أغسطس 2021 والتي ستكون من خلال موقع هيئة الصحة بدبي www.dha.gov.ae، مشيرة إلى أن الهيئة ستقوم بالإعلان عن أسماء المرشحين بعد فرز الطلبات والمفاضلة حسب المعايير والمقابلات الشخصية.

أوضحت الدكتورة وديعة شريف شروط ومعايير الالتحاق ببرامج الزمالة وهي: أن يكون حاصلاً على شهادة البورد في التخصص العام أو شهادة إكمال متطلبات التدريب للتخصص العام بنجاح على أن يكون قد أتم فترة تدريب منظم في برنامج معتمد من مركز تدريبي معترف به، حاصل على موافقة خطية من جهة عمله -إن وجدت- على التحاقه وتفرغه بشكل كامل للتدريب في البرنامج التدريبي للتخصصات الفرعية لكامل مدة التدريب، اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات المعتمدة من الإدارة.

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