مجلس شباب وزارة العدل: شباب الإمارات أداتها القوية لتحقيق خطط التنمية

المصدر: أبوظبي- وام

قال المستشار سالم الزعابي رئيس مجلس شباب وزارة العدل رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث في النيابة العامة للدولة، إنه منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة والشباب هم من يقود دفة النهوض بها وبناء أركانها، وهم أداتها القوية لتحقيق خطط التنمية المستدامة، التي نشهدها اليوم.

وأضاف ــ في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للشباب ــ إن كل ذلك كان أساسه سياسات وخطط استراتيجية وطنية واضحة لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية، برؤية مستقبلية ثاقبة وضعتها قيادة رشيدة آمنت بأن الشباب هم عماد هذا الوطن، وقدمت لهم كل أشكال الدعم والرعاية، وأكدت دورهم المهم في تعزيز مسيرة نماء وتطور وطنهم.

وأكد رئيس مجلس شباب وزارة العدل أن محطات إنجازات شباب الإمارات كثيرة وليس من السهل حصرها والوقوف عندها، فهم متميزون في كل المجالات ويثبتون تفوقهم وجدارتهم في كل الميادين، وها هم اليوم يسطرون أروع الأمثلة التي تظهر معادن الرجال عند الشدائد، وأتكلم بصفتي رئيساً لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث في النيابة العامة للدولة، وما أشهده يومياً من شباب وشابات يقدمون إنجازات مبهرة في التفاني والعطاء المخلص لوطنهم وقيادتهم، يبذلون الطاقات والجهد والوقت ويصلون الليل بالنهار لحفظ الأرواح وسلامة المجتمع، بروح يملؤها التحدي والإصرار لبلوغ الغايات وتحقيق الأهداف، يستمدونها من قيادة حكيمة زرعت فينا دوماً الطموح الذي لا يعرف الحدود ولا المستحيل.

وذكر أن العالم يحتفي بالشباب مرة كل عام، ولكننا في الإمارات نحتفي بهم كل يوم، وفي كل إنجاز تحققه دولتنا، لأنهم أساس تحقيقه وشريك رئيس فيه، وما احتفالنا بهذا اليوم سنوياً إلا مناسبة نجدد بها العهد على مضاعفة الجهود، لنكون دوماً عند حسن ظن الإمارات بنا، وإننا أهل بثقة قيادتنا الغالية فينا.

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