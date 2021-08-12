سلطان بن طحنون يشيد بدور الشباب ضمن جهود خط الدفاع الأول

المصدر: أبوظبي-وام

أشاد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن بالدور المهم الذي يؤديه الشباب ضمن جهود خط الدفاع الأول وبتفانيهم وإخلاصهم وعطائهم في سبيل الحفاظ على سلامة المجتمع من مواطنين ومقيمين وصحته وأمنه ..معرباً عن فخره واعتزازه بالشباب الإماراتيين والمقيمين على أرض الإمارات والذين يعملون في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة.

وقال بمناسبة اليوم العالمي للشباب : إن قيادة الدولة الرشيدة تعطي أولوية لتمكين الشباب ودعمهم ورعايتهم إيمانا منها بأنهم عماد الوطن وركيزة تقدمه وتطوره.

وأضاف أن القيادة توفر كل سبل التقدم والنجاح للشباب من خلال التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل واكتساب الخبرات لكي يسهموا بدورهم في بناء الوطن ويواصلوا مسيرة الأجداد والآباء في البناء والعطاء والتطور.

وأشار إلى أن الشباب العاملين أو المتطوعين الأبطال في خط الدفاع الأول برهنوا أنهم على قدر المسؤولية والتحدي منذ بداية جائحة كورونا وكانوا سباقين للانضمام إلى جهود مكافحة الوباء في شتى مواقع العمل الوطني وضربوا أروع الأمثلة بمساهماتهم وجهودهم في حفظ سلامة المجتمع وتعزيز الوقاية لأفراده.

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