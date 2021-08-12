طقس الإمارات غداً صحو و مغبر أحياناً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.. و حركة الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي- ان الموج الخليج العربي سيكون خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 16:40 والمد الثاني عند الساعة 04:03 و الجزر الأول عند الساعة 10:08 والجزر الثاني عند الساعة 22:01.. و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:47 والمد الثاني عند الساعة 01:30

و الجزر الاول عند الساعة 19:19 والجزر الثاني عند الساعة 07:01.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 32 85 20

دبي 42 33 85 20

الشارقة 43 29 85 20

عجمان 41 31 85 20

أم القيوين 42 28 85 20

رأس الخيمة 42 28 80 20

الفجيرة 36 31 85 20

العين 47 33 65 15

ليوا 48 30 70 20

الرويس 45 30 80 20

السلع 45 31 85 20

دلما 39 31 80 20

طنب الكبرى 40 32 80 20

طنب الصغرى 40 32 80 20

أبو موسى 40 32 80 20

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