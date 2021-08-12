46 % نسبة منتسبي شرطة الشارقة من الشباب

المصدر: الشارقة - البيان

أكد النقيب حميد الكندي رئيس مجلس شباب شرطة الشارقة، أن الدعم الذي توليه القيادة العامة لشرطة الشارقة للمجلس كان له الدور الكبير في تحقيق أهداف المجلس المرجوة، من خلال تمكين الشباب، وتفجير طاقاتهم الإبداعية الكامنة، ليكونوا شركاء فاعلين في تحقيق أهداف شرطة الشارقة، مشيراً إلى أن نسبة الشباب من منتسبي شرطة الشرطة بلغت 46%.

وكشف النقيب الكندي عن تحقيق مجلس شباب شرطة الشارقة لحزمة من المبادرات المجتمعية التي أنجزت خلال عامي 2020 و2021، والتي أسهمت في نشر مختلف الثقافات كثقافة العمل التطوعي والإنساني بين موظفي القيادة والمجتمع ككل، إلى جانب دعمها العمل الأمني من خلال استثمار الطاقات الشبابية، وغيرها الكثير من المبادرات التي تصب في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار الكندي إلى أن عدد المبادرات التي أنجزها المجلس بلغ 11 مبادرة ومنها: مبادرة «غياث الميادين» المعنية في تقديم الدعم لإنجاح الفعاليات المقامة في الإمارة، وأثناء وقوع الحوادث والاختناقات المرورية والحالات الإنسانية.

ومبادرة «100 مبرمج» كمبادرة سباقة في الجهات الأمنية، والمعنية في تبني مسار البنية التحتية للعقول الشابة في مجال الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني والإداري من خلال تطوير عقول مستدامة للمبرمجين الشباب، والتي تم خلالها تخريج 25 مبرمجاً من الشباب في مرحلتها الأولى. ومبادرة «خبراء المستقبل» والتي تسعى إلى التركيز على تأهيل خبراء متخصصين في مجالات العمل الأمني والإداري من فئة الشباب من خلال رسم مسارات تدريبية ومهنية واضحة.

وأوضح الكندي أن ‏المبادرات التي تم التخطيط لها من قبل المجلس، تضمنت 11 حلقة نقاشية نفذت خلال عامي 2020 و2021 وكان لها الإسهام الكبير في تحقيق أهداف القيادة المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

والتي تمثلت في: مخاطر استخدام الطائرات بدون طيار، والعمل الإنساني والشباب، ودور الشباب في تعزيز الأمن المجتمعي والسلام العالم، والقيم في مجتمعاتنا العربية، والتربية الأخلاقية «وجهات نظر شبابية»، والإمارات الوسطية والاعتدال، والإبداع والريادة لقيادة تغيير التعليم. ومؤتمر واجهة التعليم، والتوازن بين الجنسين، والشباب والتعلم المستمر، والشباب والنمو الاقتصادي، ودور الأمن في نمو الاقتصاد.

وأشار رئيس مجلس شباب شرطة الشارقة إلى الجوائز التي حققها المجلس على الصعيدين المحلي والدولي والتي تمثلت في جائزة «أفضل ضابط فئة الشباب» ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز في الدورة الرابعة، وجائزة «أفضل قائد مؤثر تحت سن الأربعين» ضمن جائزة الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة لعامي 2019 و2020، وجائزة «أفضل متطوع» ضمن متطوعي القمة العالمية للحكومات، وعضوية مجلس إدارة برنامج زايد للإسكان ضمن برنامج مجلس الوزراء لتأهيل الشباب، إلى جانب المشاركة في العديد من الفعاليات الدولية.

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