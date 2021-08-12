أسعار ومنافذ بيع الزي المدرسي الموحد في الإمارات

المصدر: البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن توفر الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية، بمختلف صفوفهم ابتداءً من 18 أغسطس في عدد من منافذ البيع بمختلف مناطق الدولة.

منافذ بيع الزي المدرسي الموحد للعام الدراسي 2021/2022

منافذ بيع الزي الموحد

- مؤسسة دار خنجي للأزياء.

- مؤسسة المسعود برستيج للخياطة.

- شركة صناعة الإمارات.

- شركة الإمارات يونيفورم.

- شركة المقص الفني.

- مصنع في أي بي للخياطة والأزياء الوطنية وخياطة البدلات العسكرية.

للتعرف على أسعار وأماكن بيع الزي يرجى الدخول إلى الرابط التالي http://ese.gov.ae/ar/uniform.html .

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