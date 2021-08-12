محمد بن راشد لشباب الإمارات: المستقبل بين أيديكم وبلادنا أمانة عندكم

المصدر: البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات ستبقى الدولة الحاضنة لأحلام وطموحات الشباب،والمنصة الأعظم لإطلاق قدراتهم.

وقال سموه مخاطبا شباب الإمارات إن المستقبل بين أيديكم .. وبلادنا أمانة عندكم.

وغرد سموه في حسابه الرسمي على تويتر " في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات .. المستقبل بين أيديكم .. وبلادنا أمانة عندكم .. والإمارات ستبقى الدولة الحاضنة لأحلامكم وطموحاتكم .. والمنصة الأعظم لإطلاق قدراتكم ".

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