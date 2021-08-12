بحث آلية تسهيل العبور بين المنافذ البرية في الإمارات وعُمان

المصدر: (العين-وام)

بحث اجتماع مشترك بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة أمس سبل تسهيل انسيابية الحركة التجارية وعبور المسافرين بين المنافذ البرية بين البلدين. واستعرض خليفة حمد الشامسي مدير إدارة المنافذ البرية بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة في الدولة والمقدم سعيد بن صالح السيابي مدير جمارك شرطة البريمي بسلطنة عمان خلال الاجتماع آلية التنسيق المشترك بين الجانبين وعملية تسهيل عبور المسافرين، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية والتدابير الاحترازية للحد من جائحة «كوفيد19» إضافة إلى مناقشة آلية التنسيق المباشر لمرحلة التعافي من الجائحة.

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