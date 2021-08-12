تعاون إعلامي بين «وام» ومؤسسة التيمبو الصحفية الكولومبية

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت وكالة أنباء الإمارات «وام» مذكرة تفاهم مع مؤسسة التيمبو الصحفية الكولومبية لتعزيز التعاون بينهما في مجال التبادل الإخباري والمحتوى الإعلامي.

وأقيمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم افتراضياً (عن بُعد) بحضور محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، وأندريس ليموس مدير عام مؤسسة التيمبو الصحفية الكولومبية، وسالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا وعدد من المسؤولين من المؤسستين.

وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من رغبة الطرفين في تعزيز روابط التعاون المهني بينهما في مجال التبادل الإخباري والتركيز على تأسيس علاقات صداقة وتعاون مثمرة بين المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا بما يخدم المصلحة المشتركة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال التبادل الإخباري وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها لدى كلا الجانبين.

تواصل

وأكد محمد جلال الريسي حرص وكالة أنباء الإمارات على تعزيز التعاون الإعلامي المشترك مع مختلف المؤسسات الإعلامية العالمية ومنها مؤسسة التيمبو الصحفية الكولومبية، التي تعد من المؤسسات الصحفية الرائدة عالمياً بما يعزز جسور التواصل مع الجمهور العالمي ويتماشى مع الدور البارز للإمارات على الساحة الدولية.

وقال الريسي: إن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة التيمبو الصحفية الكولومبية يأتي في إطار مواصلة الجهود لتوسيع نطاق انتشار خدمات وكالة أنباء الإمارات على مستوى العالم باللغات المختلفة بما يعزز حضورها مزوداً موثوقاً للخدمات الإعلامية عالمياً.

من جانبه، أعرب أندريس ليموس عن تقديره لهذه الشراكة الإعلامية مع وكالة أنباء الإمارات التي ستفتح المجال بين الجانبين لتعزيز التعاون إلى آفاق أرحب خاصة مع استضافة الإمارات لمعرض «إكسبو 2020 دبي» الذي سيجذب العالم بأسره.

من جانبه، أكد السفير سالم راشد العويس عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا وما تشهده من تطور مستمر على المستويات كافة، مشيراً إلى أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها وكالة أنباء الإمارات «وام» مع مؤسسة التيمبو الصحفية الكولومبية في تعزيز الروابط بين البلدين الصديقين.

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