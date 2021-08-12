«قضاء أبوظبي» تدشن منصة الشات بوت «ياس»

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد )

كشفت دائرة القضاء بأبوظبي عن إجرائها تحديثات لتطوير منظومة خدماتها الإلكترونية المقدمة لكل فئات المتعاملين معها، تمكنهم من الاستعلام عن وجود بلاغات ضدهم أو الاستعلام عن الدعوى، وحالة الوكالات المبرمة وغيرها.

وقال الدائرة أمس عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه وفي إطار سعي دائرة القضاء أبوظبي لتطوير منصاتها وخدماتها التفاعلية والرقمية، فإنها أطلقت منصة خدمات المحادثة الافتراضية الشات بوت «ياس»، والتي سيكون لها دور كبير ومهم في تسهيل إجراءات تواصل المتعاملين مع الدائرة.

ونوهت بأن المنصة تستهدف تسهيل الوصول للمعلومات والخدمات العدلية بالإضافة إلى تعزيز الوعي المعرفي عن الخدمات الرقمية الذكية التي تقدمها دائرة القضاء أبوظبي إلى جميع المتعاملين معها بما يسهم في تحقيق استراتيجياتها وخططها التطويرية التي ترتكز على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتقدمة.

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