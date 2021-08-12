«الطاقة والبنية التحتية» تبحث تعزيز التعاون المشترك مع كوريا الجنوبية

المصدر: دبي - البيان

بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع جمهورية كوريا الجنوبية أطر التعاون المشترك في مجالات الهيدروجين وتحلية المياه وتطوير مشاريع البنية التحتية ونظام النقل العام، بما يتماشى مع المدينة الذكية كنموذج للتنمية الحضرية، وتبادل الخبرات والتجارب الداعمة لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لقطاع الطاقة والنقل. جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل وفداً من جمهورية كوريا الجنوبية، حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك بما يخدم تحويل التحديات المستقبلية إلى فرص حقيقية داعمة للمستهدفات الحكومية ومعززة لجودة الحياة والعمل على تبادل الرؤى والخطط وتطوير شراكة استثنائية وفاعلة في هذه المجالات الحيوية، والعمل بصورة تكاملية بين الجانبين لتحسين كفاءة المشروعات، وتطوير منظومة العمل بما يواكب التوجهات المستقبلية.

وأكد أن حكومة الإمارات تولي مشاريع البنية التحتية والنقل أهمية كبرى لدورهما في تحقيق منظومة التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل من خلال تطبيقها أفضل الممارسات العالمية عبر الاعتماد على منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وقال مسؤول في الوفد الكوري الزائر، إن دولة الإمارات أضحت تشكل نموذجاً يحتذى به بفضل ما حققته من إنجازات نوعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز