شرطة الفجيرة تطلق مبادرة «سلامتك في التزامك»

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

دعا النقيب محمد سعيد الهامور رئيس قسم الهندسة المرورية بإدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، قائدي المركبات الثقيلة إلى ضرورة الالتزام بالحمولة المقررة للمركبات والتقيد بالسرعات المحددة والحرص على خلو المركبات من المواد القابلة للاشتعال التي تتفاعل مع درجات الحرارة العالية في فصل الصيف، مشدداً على أهمية الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات، للحفاظ على أمن وسلامة السائقين ومستخدمي الطّريق.

جاء ذلك خلال إطلاق القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة في إدارة المرور والدوريات مبادرة «سلامتك في التزامك» ضمن فعاليات وأنشطة الحملة الفصلية الثالثة للعام الجاري «صيف مروري آمن»، حيث تهدف إلى توعية السائقين ومستخدمي الطريق باتخاذ الإجراءات الوقائية لسلامة المركبة، والتأكد من سلامة إطارات المركبة والالتزام بالفحص الدوري خصوصاً في فصل الصيف، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأهمية التزام السائقين بقوانين وأنظمة السير والمرور لتعزيز ثقافة الأمن والسلامة المرورية لدى السائقين.

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