«إنتاج» يقدم 1442 خدمة تدريبية لأعضائه

المصدر: (الشارقة - البيان)

كشف مركز «إنتاج» التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أنه قام بتنفيذ حزمة من برامج التأهيل والتدريب، حيث تم تقديم 1442 خدمة تدريبية للأعضاء وصقل مهاراتهم في الإنتاج المنزلي، إذ يخضع أعضاء المركز إلى ورش تدريبية في مجالات متنوعة للاطلاع على كيفية بناء مشاريع تجارية صغيرة وصولاً إلى تنفيذ المشاريع الكبرى.

وذكرت مريم الحمادي مدير مركز «إنتاج»، بلغت مشاركات أعضاء المركز في المعارض والأنشطة نحو 466 مشاركة، وذلك بحسب إحصائيات منتصف عام 2021.

ويستهدف مركز «إنتاج» دعم الأسر المنتجة عبر التسويق لمنتجاتها من خلال توفير منافذ للبيع أمام مختلف أفراد المجتمع بما يعود عليها بالمنفعة. ومن الأمور الناجعة أن مركز إنتاج وفر للعضوات الحصول على رخصة منزلية تعرف بـ «اعتماد» تمنح من الدائرة الاقتصادية بالشارقة للأفراد للإنتاج المنزلي.

وبلغ عدد هذه الرخص 85 رخصة، منذ بدئها في العام 2010، والهدف من مركز إنتاج، دعم الإنتاج المنزلي للأسر أعضاء المركز من مستحقي الضمان الاجتماعي بالدائرة، كي كون لديهم دخل ثان غير الضمان الاجتماعي الذي يحصلون عليه، وأيضاً لتسويق منتجاتهم المتنوعة التي تخص الأسرة والمرأة والطفل والمجتمع، وكل هذا يعزز من أوضاعهم الاقتصادية والمادية.

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