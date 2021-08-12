«تدوير»: مركبات متطورة لتنظيف الأنفاق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

يبذل مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، جهوداً مكثفة في عمليات غسيل وتنظيف أنفاق العاصمة أبوظبي من خلال مركباته المتطورة المستخدمة في تنظيف وغسيل الجسور في إمارة أبوظبي، ويقدم «تدوير» خدمة غسيل أنفاق السيارات من خلال استخدام مُعِدة غسيل متخصصة والوحيدة على مستوى المنطقة، تماشياً مع توجهاته الاستراتيجية الساعية لتعزيز الصورة الحضارية لإمارة أبوظبي، والمحافظة على النظافة العامة.

وأوضح المركز أنه يمكن لمركبة غسيل الأنفاق المتخصصة تنظيف أقسام وأسقف وجدران الأنفاق وأيضاً أسطح الطرق والمنافذ، حيث يمتد الذراع الهيدروليكي الموجود خلف مقصورة الشاحنة بمدى أفقي يبلغ 6 أمتار، ويتميز شريط غسيل الطريق الأمامي بتصميم مكون من ثلاثة أقسام لتغطية الأسطح، جاعلاً إياه متعدد الأغراض، حيث يمكن تعديل الذراع تلقائياً ليناسب الأسطح المختلفة.

خدمات متطورة

وبمسافة تزيد على 3.6 كيلومترات طولية، يمتد نفق الشيخ زايد، تسعى تدوير لتنظيف النفق بشكل دؤوب، وكانت سنة 2019 هي أول سنة تم استخدام مركبة غسيل الأنفاق لتنظيف جسر الشيخ زايد، وكجزء من خدمات النظافة المجدولة للنفق، تم تكرار الخدمة هذا العام، حيث تم تنظيف ما يقارب 72000 متر مربع من المساحة السطحية للنفق في خلال فترة 30 يوم عمل.

وأشار المركز أن مركبة غسيل الأنفاق كان لها دور محوري في حملة التعقيم الوطنية، في ظل الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، حيث تم تعديل سيارة غسيل الأنفاق بملحق لتستخدم في تعقيم الشوارع والطرق الرئيسية (شارع الكورنيش، والمطار)، وتستخدم على الطرق الرئيسية في مختلف مناطق مدينة أبوظبي.

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