«أبوظبي للإسكان»: استقطاع القرض السكني بعد 6 أشهر

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أفادت هيئة أبوظبي للإسكان أنها تتيح للمواطن الحصول على مبلغ لا تقل قيمته عن «1.250.000» درهم، ولا تزيد قيمته على «2.250.000» درهم، لشراء مسكن جاهز من الشركاء الاستراتيجيين أو المطورين المعتمدين لدى الهيئة أو السوق المحلي في الإمارة، ويتم سداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية أو دفعات ميسرة.

وأضافت عبر حسابها في «تويتر» إن مبلغ القرض يبدأ استقطاعه بعد مرور 6 أشهر من الموافقة، ولا تتجاوز مدة السداد 25 عاماً.

وحددت اشتراطات الحصول على قرض مسكن جاهز، وهي أن للهيئة إلغاء موافقة القرض الصادر للمواطن في حال، عدم الشروع بتنفيذ أعمال الشراء والتسجيل خلال «120» يوماً، من تاريخ قرار الموافقة على القرض، إلا إذا كان ذلك التأخير بسبب طارئ خارج عن إرادة المواطن، ونوهت الهيئة بأنه في حال إلغاء الموافقة على القرض بداعي التأخير في أعمال الشراء والتسجيل، يحق للمواطن التقدم بطلب جديد للحصول على قرض الشراء بعد مرور عام من تاريخ إلغاء الموافقة على القرض الأول الصادر له، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

وشددت على أنه لا يجوز للمشتري والبائع الرجوع للهيئة حال ظهور أي عيوب في المسكن الممول بقرض الشراء وعدم اختصام الهيئة قضائياً، وذلك بصفته جهة تمويل وليس طرفاً في عقد البيع، ونوهت بتنازل المستفيد للهيئة عن الأرض السكنية الممنوحة له، والخالية من البناء وأن يقدم إقراراً بموافقته على إلغاء واستبدال قرض بناء مسكن بقرض شراء مسكن جاهز إن وجد.



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