بلدية أبوظبي تزيّن شارع الكورنيش وجسر المقطع احتفاء بالعام الهجري

المصدر: (أبوظبي - وام)

تشارك بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، أفراد المجتمع أجواء الاحتفاء بالعام الهجري الجديد 1443، عبر تزيين شارع كورنيش العاصمة أبوظبي وجسر المقطع بنحو 400 تشكيل ضوئي بهدف مواكبة روحانيات هذه المناسبة الغالية على الجميع، وما تمثله من قيم إسلامية نبيلة وإدخالاً للسعادة على قلوبهم.

وأنجزت فرق البلدية تركيب المجسمات والتشكيلات الهندسية واللوحات المضيئة على امتداد شارع كورنيش أبوظبي، الوجهة السياحية المفضلة لسكان أبوظبي وزائريها والأكثر ارتيادا من قبل الجمهور، وكذلك تركيب المجسمات الضوئية على جسر المقطع، الذي يعد إحدى البوابات الرئيسية لمدينة أبوظبي.

استلهمت تصاميم اللوحات المضيئة من زخارف العمارة الإسلامية وعناصر الطبيعة والتراث الإماراتي.

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