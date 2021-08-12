مريم المهيري: الشباب هم المحرك الحيوي للارتقاء بجميع القطاعات

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن الشباب هم المحرك الحيوي لتطور جميع القطاعات، والركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وقالت معاليها بمناسبة اليوم الدولي للشباب: إن شعار هذا العام «تحويل النظم الغذائية: الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب»، يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، لأن الشباب هم الأقدر على توظيف التكنولوجيا الحديثة وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الغذائية، والذي يؤهلهم على قيادة مجتمعاتهم نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامةً. ولهذا فإنه لا بد من توحيد الجهود والعمل المشترك لتمكين الشباب بكافة السبل وتوفير الموارد لهم حتى يتسنى لهم إطلاق العنان لأفكارهم الخلاقة وتمكينهم لصناعة المستقبل.

وأضافت معاليها: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك تماماً أهمية إشراك الشباب في عملية التنمية المستدامة، كما أن تمكين الشباب هو نهج تسير عليه قيادتنا الرشيدة. وتنفيذاً لهذا النهج فإننا نعمل على مواصلة الجهود للاستثمار بشبابنا وإشراكهم في حواراتنا لإيصال أصواتهم والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم، لأن الشباب دائماً وأبداً هم العامل الأساسي في نهضة الأمم وتخطي حدود المستحيل.

وأشارت معاليها إلى أن الشباب بما يمتلكونه من قدرات ومهارات هم من الركائز الأساسية في المجتمع لتطوير منظومة غذائية مستدامة، كما أنهم سيكونون الأقدر على توظيف التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في القطاعات الغذائية والزراعية لتعزيز كامل المنظومة الغذائية في الدولة.

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