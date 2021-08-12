مسؤولون: شباب الوطن شركاء فاعلون في تحقيق التنمية

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون أن شباب الوطن شركاء وفاعلون رئيسون لتحقيق الخطة التنموية للدولة، حيث وضعت الحكومة العديد من السياسات، لإشراكهم في كل القطاعات، على جميع مستويات الحوكمة واتخاذ القرار.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نستقي رؤيتنا من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والاستراتيجية الوطنية للشباب، للاستفادة المثلى من أفكار الشباب وطاقاتهم وإبداعاتهم، لتدعيم المكتسبات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 50 عاماً الماضية، والمضي قدماً في مسيرة الإنجازات، لتحقيق الطموحات في الـ 50 عاماً القادمة، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071، لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم.

وتضم الكوادر البشرية في الهيئة 3743 من الموظفين الشباب، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، 56 % منهم من المواطنين، وتبلغ نسبة الموظفين الشباب في الهيئة 25 % من الموظفين.

وتوفر الهيئة بيئة تفاعلية تعزز اكتسابهم المعارف، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية التي تمكنهم من تكوين فهم أعمق للتحديات الحالية والمستقبلية، والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة. وتقدم الهيئة كل الدعم اللازم، ليؤدي مجلس شباب الهيئة دوره الفعال، من خلال تنفيذ مبادرات رائدة لتعزيز دور الموظفين الشباب في الهيئة، وترسيخ مكانة المجلس بين مجالس الشباب الوطنية.

تنمية المجتمعات

وبدورها، أكدت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، على أهمية دور الشباب في تنمية المجتمعات والنهوض بها، مشيدةً بالمنجزات التي حققها شباب الإمارات الذين وصلوا بطموحاتهم وإبداعاتهم إلى الفضاء، ومؤكدةً أن تلك المنجزات، هي من الثمار التي تجنيها دولة الإمارات العربية المتحدة، لتجربتها الرائدة في تمكين الشباب ودعمهم، وتوفير البيئة الحاضنة لتعزيز روح القيادة لديهم، وإشراكهم في عملية صنع القرار في المجالات كافة.

وأضافت بدري: فتحت قيادتنا الرشيدة الآفاق واسعةً أمام طموحات الشباب، فقادوا مسيرة التغيير والنهضة في الإمارة، ولا تزال ماضيةً في استراتيجيتها الحكيمة القائمة على الاستثمار في الشباب، وتأهيلهم بكل مقومات قيادة المستقبل. ونحن في «دبي للثقافة»، ملتزمون بدعم مواهبنا الشابة، وتوفير منصات مبتكرة لإلهامها، وإطلاق العنان لإبداعاتها، لتقود نهضةً حقيقية في الإمارة، ضمن جميع ميادين الثقافة والفنون.

ثقة

ومن جانبه، قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: نشارك في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، احتفالات دولة الإمارات، بمناسبة يوم الشباب الدولي، والتي تتجلى بقوة في مظهرها ومضمونها، في ثقة وحرص قيادتنا الرشيدة على الاستثمار بشريحة الشباب، إيماناً بمقدرتهم ودورهم في مسيرة ازدهار الوطن، وركيزته الأساسية في مجال التنمية المستدامة.

وإلى ذلك، قال اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة: إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبقيادتها الرشيدة، تخطو بخطوات ريادية وعالمية، نحو تمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة في مختلف المواقع في العمل الوطني، من ‏أجل أن يكونوا قادة للمستقبل في جميع القطاعات الحيوية، ويقودوا مسيرة التغيير والتنمية، وفق رؤية استشرافية، تضمن مواصلة ‏مسيرة البناء والإنجازات للدولة، وصولاً بها إلى مصاف أولى الدول العالمية في شتى ‏المجالات.

حلول مبتكرة

وبدورها، قالت بشرى الملا المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: يحتفي العالم في 12 أغسطس من كل عام، باليوم الدولي للشباب، وهو فرصه للالتفات نحو قضايا الشباب، وإيجاد الحلول المبتكرة التي تسهم في التغلب عليها، وإن تخصيص هذا اليوم، يأتي تأكيداً على أهميتهم، وتحفيزاً لهم لتحقيق الإنجازات، وذلك بهدف الارتقاء بالمجتمعات.

وقال عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان: الشباب هم الركيزة الأولى لنهضة الشعوب، وهم قادة الغد، وقوتها الأساسية لتحقيق التنمية في الوطن، وقد أولت القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بفئة الشباب، وركزت على استكشاف طاقاتهم الكامنة، وتطويرها، من أجل إثراء منظومة العمل، معتمدة على مواهبهم وقدراتهم وعقولهم، باعتبارهم المستقبل، وسعت بجهود كبيرة من أجل تمكينهم وتشجيعهم، والدفع بهم نحو الصفوف الأولى من التميز والتفرد في الريادة.

تواصل

ومن جانبها، قالت عائشة محمد الرميثي رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي: يلتزم مجلس شباب الهيئة، بتوفير بيئة حاضنة للتواصل مع الشباب في الهيئة، والاهتمام بأفكارهم ومواهبهم ومخرجاتهم، إضافة إلى تطوير مبادرات ومشاريع تركز على اهتماماتهم، والعمل على استثمار قدراتهم وخبراتهم، لخدمة الهيئة والمجتمع. ولا ندخر جهداً لتوفير كافة مقومات النجاح لشباب الهيئة، وتعزيز قدرات موظفي وموظفات الهيئة الشباب، وتوفير بيئة إيجابية محفزة، تسهم في إطلاق طاقاتهم وقدراتهم.

تطوير وبناء

أوضح معالي سعيد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تولي الشباب أهمية بالغة وتعمل على تمكينهم وإشراكهم في عملية البناء والتطوير، واستشراف وصناعة المستقبل. وتتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتأهيل الشباب، للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، ونؤمن بأن شباب الوطن هم ثروتنا المتجددة، وقادة المستقبل، وحجر الأساس في عملية التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مستدام، وجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

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