«همة شباب» تسلط الضوء على مهارات أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشباب، ودعم المؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز شباب أبوظبي، فعالية «همة شباب» تزامناً مع اليوم الدولي للشباب وذلك بمقر المركز. وسلطت الفعالية التي تضمنت فقرات عدة الضوء على مهارات الشباب من أصحاب الهمم وتعزيز الوعي بأهمية الاستثمار في المهارات الإنمائية للشباب لتمكينهم في المجتمع وإبراز قدراتهم وإمكانياتهم ومواهبهم، والتركيز على أهم التحديات التي تواجههم وطرح ومناقشة القضايا المهمة والفرص المستقبلية.

احتضان

وتركز مبادرة «همة شباب» على احتضان الشباب من أصحاب الهمم وتشجيعهم، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجههم وتحديداً في قطاع التأهيل والتوظيف، وتعزيز الوعي الثقافي المجتمعي في بيئات العمل بكيفية التعامل معهم في المسار الوظيفي.

حلقة شبابية

جرى ضمن فعاليات المبادرة، وبتنسيق من مجلس أبوظبي للشباب، عقد حلقة شبابية، بحضور عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونافع الحمادي مدير قطاع الخدمات المساندة، تحت عنوان «بين الواقع والطموح، قوانين توظيف أصحاب الهمم».

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