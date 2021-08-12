مبرمجة إماراتية تطلق «الممرض الذكي» لتعزيز خدمات المرضى

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أطلقت المبرمجة الإماراتية مريم حسن راشد تطبيق «الممرض الذكي» وهو عبارة عن تطبيق رقمي يهدف إلى سهولة التواصل بين المريض والممرضة لتلبية حاجات المريض بكل يسر. ولم تحصل المبتكرة مريم، الطالبة في الصف التاسع، وعضوة في جمعية المخترعين الإماراتية على لقب «الملهمة» من قِبل موسوعة المرأة الإماراتية إلا بعد جهود حثيثة وتفوق لافت وتميز في إطلاق العديد من الابتكارات الهادفة، إلى جانب حصولها على العديد من الجوائز، ومشاركاتها الفاعلة في شتى المسابقات والفعاليات المجتمعية.

وقالت الطالبة مريم حسن في حديثها لـ «البيان»: «أدرك تماماً أن دولة الإمارات تعتبر بيئة جاذبة ومحفزة لكل فكرة تسهم في بناء المجتمع وتنميته، وبرؤية مبتكرة وأكثر إبداعاً، تتماشى مع متغيرات العصر واحتياجات المجتمع. ومن هذا المنطلق أطلقت سابقاً 10 ابتكارات، أبرزها ابتكاري الأخير الذي أطلقت عليه اسم «الممرض الذكي» وهو تطبيق ذكي رقمي يستهدف المرضى وبالتحديد كبار المواطنين وأصحاب الهمم فئة «البكم»، ومرضى التهاب المفاصل، والمقعدين. ويتكون التطبيق الذكي من قسمين، بحيث يستهدف القسم الأول فئة المرضى، بحيث يمكنهم إرسال أي طلب يريدونه، فيما يستهدف القسم الثاني من التطبيق فئة الممرض الذي يستقبل جميع طلبات المرضى ويعرضها بالتسلسل، بالإضافة إلى أنه يتضمن على ميزة التنبيه الفوري لتنبيه الممرض على الهاتف».

وأضافت: «وفيما يتعلق بآلية عمل التطبيق فإن المريض يقوم بفتح التطبيق الذي يستهدف فئة المرضى، ومن ثم يكتب اسمه ورقم السرير ورقم الغرفة، وستظهر له قائمة من الخدمات التي يحتاجها. وإذا لم تتوفر الخدمة التي يريدها في القائمة، فإنه يستطيع كتابة الخدمة بسهولة، وبعد أن يرسل الخدمة التي يحتاجها ستصل رسالة على الفور للممرضة لتلبي حاجته».

وقالت والدة مريم حسن راشد في حديثها لـ «البيان»: «تحرص ابنتي على المشاركة الإيجابية في شتى الورش والبرامج التي تُعنى بالابتكار، ولا تتردد مطلقاً في تعزيز قدراتها الإبداعية والابتكارية».

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