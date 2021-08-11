مضمار للدراجات الرملية بطول 50 كيلو متراً في غابات حديقة مشرف الوطنية

المصدر: البيان

تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الرامية لرفع مستوى جودة الحياة وتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأفضل للعيش والأكثر نشاطاً وصحة على مستوى العالم، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، أعلنت بلدية دبي عن تنفيذ مضمار للدراجات الرملية في غابات حديقة مشرف الوطنية بطول 50 كيلو مترا، كأول مضمار رملي من نوعه في دبي.

ويأتي تنفيذ المشروع لتوفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية الآمنة بيئياً، وتطبيق أحدث اشتراطات السلامة والأمان ذات الصلة، حيث يمتد المضمار على طول 20 كيلومترا في المرحلة الأولى، و 30 كيلومتراً في المرحلة الثانية، وبين ما يزيد عن 70 ألف شجرة، ليضاف الى مجموع مسارات الدراجات الهوائية القائمة والمخطط لها في دبي من خلال إضافة 276 كيلومتراً ليصل إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية في دبي إلى 739 كيلومتراً بحلول عام 2026.

وفي هذه المناسبة قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، "إن مشروع مضمار الدراجات الرملية في غابات حديقة مشرف الوطنية يُعد إضافة نوعية لحزمة مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تنفذها حكومة دبي، لتشجيع الأنشطة الرياضية والترفيهية على الارتقاء بمستوى جودة الحياة في الإمارة".

وأضاف سعادته: "يبلغ عرض المسار في جزئه الأول ثلاثة أمتار، ويمر بشكل متعرج بين ممرات غابات حديقة مشرف الوطنية، ليستوعب ما يزيد عن 3000 دراج في اليوم، حيث يبدأ المضمار من المنطقة المخصصة بجوار البوابة الرئيسية لحديقة مشرف الوطنية، لينتهي في النقطة عينها، مع توفر 3 مسارات مخصصة للعودة السريعة مرتبطة بــ 3 مواقع استراحة إضافةً إلى ورشتي تصليح وتأجيرٍ للدراجات، كما يتميز المضمار بوعورة تصل إلى المستوى الأعلى (الأحمر) في انسيابيةٍ تناسب هواة ممارسة هذه الرياضة من المبتدئين أيضاً، كما يحتوي المضمار على ثلاثة جسور عبور كمرحلة أولى تصل إلى 10 جسور في نهاية تنفيذ المشروع، ليكون الوجهة الجديدة في الإمارة لهواة الرياضة والمغامرة، ووجهة مستقبلية لاستضافة المسابقات الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن المضمار صمم وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، وبما يتوافق مع طبيعة المنطقة ومتطلبات المستخدمين من الهواة والمحترفين، لتشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الرملية.

حديقة مشرف



تعتبر حديقة مشرف الوطنية حديقة عائلية، تبعد عن وسط المدينة بمسافة تقل عن 20 كيلو مترا، كما تبعد عن مطار دبي الدولي بمسافة تصل إلى 10 كيلو مترات، وتعتبر الحديقة من أقدم الحدائق في الإمارة، وتحتوي على 70 ألف شجرة من النباتات المحلية وعدد كبير من الطيور الفريدة، وتصل مساحتها إلى 5.25 كيلو مترا مربعا.

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