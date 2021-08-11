الإمارات ترسل 300 ألف جرعة لقاح إلى القمر المتحدة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أرسلت الإمارات أمس طائرة إلى جمهورية القمر المتحدة تحمل على متنها 300 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد19»، ومستلزمات طبية مختلفة اشتملت على 600 ألف إبرة حقن، لتسهيل عملية أخذ اللقاح، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الدول الشقيقة والصديقة. وأرسلت الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية 3 طائرات إلى القمر المتحدة تحمل 21.7 طناً من الإمدادات الطبية، إضافة إلى طائرة في أبريل الماضي تحمل 43 طناً من المواد الغذائية لتعزيز الجهود التي تبذلها الجمهورية في مواجهة الجائحة. وقدمت الدولة حتى اليوم، أكثر من 2250 طناً من المساعدات لأكثر من 136 دولة.

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