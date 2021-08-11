الإمارات تقدم مساعدات عاجلة لليونان لمكافحة الحرائق وحماية السكان

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقدم دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «الهلال الأحمر» مساعدات إنسانية عاجلة لتعزيز حماية المدنيين المتأثرين من الحرائق في اليونان.

وتشارك دولة الإمارات أيضاً في تعزيز الجهود الرامية لإخماد الحرائق بطائرة عمودية، لمكافحة حرائق الغابات على أطراف عاصمة اليونان أثينا. وسوف تغادر الدولة في غضون الساعات القليلة القادمة طائرة إماراتية تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والصحية ومكملات غذائية للأطفال ومواد مكافحة الحرائق من ملابس إطفاء ومضخات وخراطيم مياه وملحقاتها.

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