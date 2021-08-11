محمد بن راشد: التحديات لن توقفنا ونريد أن نكون من أفضل الأمم والحكومات

المصدر: دبي - البيان

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أنه لا يوجد خط نهائي للتطور، مؤكداً أن هدفنا في الإمارات أن نكون من أفضل الأمم والحكومات.

كما أكد سموه أن التحديات لن توقفنا، مشيراً إلى أن من لديه رؤية ويسير نحوها ويتعلم من أخطائه تصبح رؤيته أوسع وأبعد.

وقال سموه في «فيديو» تحفيزي عبر موقع «تيك توك»: «نحن بعدنا بعيد ونريد أن نكون من أخير الأمم ومن أخير الحكومات، التحديات ما توقفنا لكن «لي يبي يوصل يوصل»،

كما قال سموه: «الواحد إذا عنده رؤية ويمشي صوب رؤياه ويتمرن ويتعلم من أخطائه يكون رؤيته أوسع وأبعد»

وأضاف سموه: «تحقيق الأهداف هذا أمل وهذا واجب وهذا عمر، ما في خط نهائي للتطور والابتكار والتميز، بيجون غيرنا وبيستلمون مراكزهم وبيجون غيرهم ويستلمون مراكزهم بعدهم وأولاد أولادهم وأولاد أولادهم وخط النهاية لم يصلوه».

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