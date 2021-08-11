محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تضع رفاهية المواطن على رأس أولوياتها

المصدر: خورفكان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تضع على رأس أولوياتها توفير أفضل الخدمات للمجتمع ومختلف سبل الراحة للمواطن ورفاهيته من خلال تنفيذ المشاريع التي تعود بالخير على الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «استراحة السحب» التي تقع على ارتفاع 600 متر فوق مستوى سطح البحر وتعد أحدث المشاريع السياحية في مدينة خورفكان.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالمشاريع النوعية الحيوية المهمة التي افتتحها أخيراً صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تسهم في توفير بنى تحتية متكاملة للسكان ومرافق خدمية وسياحية تستقطب السياح والزوار من مختلف مدن إمارة الشارقة، وثمن جهود سموه وما سخره من إمكانيات من أجل خدمة الوطن والمواطن.

وقال سموه إن هذه المشاريع تضيف مسارات تنموية طموحة وواعدة وتشكل رافداً يدعم خطط النمو الاجتماعي والاقتصادي والسياحي في دولة الإمارات وتطلعاتها إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

ودون سموه عبر «تويتر» أمس: «زرت اليوم استراحة السحب في خورفكان.. إطلالة جميلة على معالم المدينة وتاريخها العريق والتي حباها الله جمال الطبيعة وتنوعها.. مشاريع حيوية نوعية رافدة للسياحة في الوطن.. جهود مقدرة لحاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي الذي سخر كل الإمكانيات من أجل خدمة الوطن والمواطن».

وتجول سموه في أرجاء الاستراحة من الشرفات الداخلية والخارجية التي توفر إطلالات لمختلف المناظر والمعالم التي تحتضنها مدينة خورفكان في جميع أرجائها.

واطلع سموه على ما يتضمنه المبنى من مرافق وخدمات للزوار والذي يتكون من طابقين بمساحة إجمالية تبلغ 2,788 متراً مربعاً ويشتمل الطابق الأرضي على مطعم ومقهى يتسع لــ 88 شخصاً في القاعة الداخلية و48 في الشرفة الخارجية أما القبو فيحتوي على قاعة متعددة الأغراض تتسع لـ 62 شخصاً ومصلى للرجال وآخر للنساء ودورات مياه ومرافق خدمية وإدارية.

رافق سموه خلال الجولة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم.

يذكر أن الاستراحة التي نفذت على مساحة 10250 متراً مربعاً، تضم منطقة ألعاب للأطفال بمساحة 541 متراً مربعاً، وزينت المنطقة المحيطة بالاستراحة بالمساحات الخضراء، حيث زرعت 8700 شجرة لتضفي طابعاً جمالياً وصحياً على المنطقة، إضافة إلى 89 موقفاً للسيارات، فيما يربطها مسار جبلي باستراحة سد الرفيصة بطول يبلغ ثلاثة كيلومترات ويوفر المسار لمحبي الرياضات الجبلية وممارسي الرياضة تجربة متميزة بين جبال خورفكان وتطل على مناظرها الخلابة.

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