إطلاق الرقم المُوحّد لمركز دعم الخدمات لـ«البلديات والنقل بأبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي تعميماً بدمج جميع مراكز الاتصال المجانية في دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها الخاصة بالدعم الفني لخدمات تراخيص البناء وخدمات مركز النقل المتكامل، وتقديم خط اتصال مُطور يمثل «مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل» من خلال استخدام الرقم المجاني 800850، بهدف توحيد قنوات الاتصال الخاصة بالدائرة، وتوفير خدمة سريعة وفعّالة تربط جميع خدمات الدائرة والجهات التابعة لها بما فيها بلديات مدينتي أبوظبي والعين، وبلدية منطقة الظفرة، بالإضافة إلى مركز النقل المتكامل.

ويأتي مشروع «مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل» كجزء من جهود الدائرة في رفع مستوى الخدمات، عبر اعتماد الدائرة استراتيجية الإدارة الفعّالة للموارد وتوظيفها بأفضل شكل يساهم في التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية وخطة أبوظبي الاستراتيجية.

وتمثل هذه الخدمة ثمرة تعاون بين الدائرة والبلديات ومركز النقل والجهات المعنية، وذلك ضمن مجموعة واسعة من الإجراءات وتقديم خدمات التواصل الإلكترونية والرقمية مع اعتماد أفضل التقنيات بأعلى مستوى، وذلك بهدف تيسير إجراء المعاملات، وتخفيض الوقت المستهلك في تنفيذ الخدمات للمتعاملين لتوفير وقتهم وجهدهم.

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