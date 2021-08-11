تعاون بين الإمارات والصين في المجالات العلمية والتقنية

المصدر: دبي - البيان

أبرمت وزارة التربية والتعليم، مذكرة تفاهم مشترك مع المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التفاهم والتعاون وتبادل البحوث الأساسية في المجالات العلمية والتقنية التي يتم اختيارها بموافقة الطرفين، وتشجيع الأنشطة التعاونية المشتركة، وتنص على تبادل العلماء وإقامة ورش العمل المشتركة في مجالات حيوية.

وقع الاتفاقية الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم، ومن طرف المؤسسة الصينية شيه شينتشنغ، نائب رئيس المؤسسة الوطنية للعلوم والطبيعة.

وشهد توقيع المذكرة كل من الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا مدير إدارة التعاون التعليمي الدولي والدكتور علي الظاهري سفير الدولة في بكين، وعبدالله الشامسي، رئيس القسم السياسي في سفارة الإمارات ببكين، ومن جانب المؤسسة الوطنية للعلوم والطبيعة في الصين حضر زو لياو المدير العام، مكتب التعاون التعليمي الدولي ولي وينكونغ مدير قسم، قسم آسيا وأفريقيا والمنظمة الدولية، في مكتب التعاون الدولي.

وقال الدكتور محمد المعلا: يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في إطار الاستثمار الأمثل للممكنات لكلا الطرفين وتبادل الخبرات، وتعزيزاً لتوجهات الدولة في سياق محور الابتكار الخاص في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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