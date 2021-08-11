عمار النعيمي يعتمد مؤشر «مستوى نضج ممارسات إدارة البيانات»

المصدر: عجمان - وام

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مؤشر «مستوى نضج ممارسات إدارة البيانات»، الأول من نوعه في المنطقة، وذلك ضمن الإطار التشغيلي لبرنامج «حوكمة وإدارة البيانات لإمارة عجمان»، والذي يعد خطوة مهمة ضمن استراتيجية حكومة عجمان للارتقاء بممارسات إدارة البيانات لجميع الجهات الحكومية في الإمارة.

واطلع سموه من فريق البرنامج على مستوى النضج الحالي للمؤشر في الجهات المحلية التي تم تقييمها وعرض خطة العمل القادمة والمستهدفات التي يعمل البرنامج على تنفيذها لتحقيقها خلال السنوات القادمة، وذلك بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي. وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالجهود الحكومية المبذولة في رفع جودة برامج الحوكمة وإدارة البيانات وتحسين مستوى تقديم الخدمات في الجهات الحكومية ودعم منظومة اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات الدقيقة والمحدثة وتعزيز ضمان خصوصية وأمن البيانات.

جودة

ويعكس مؤشر مستوى نضج ممارسات إدارة البيانات بالإمارة مستوى جودة الممارسات التي تنتهجها الجهات الحكومية للتعامل مع البيانات التي تقوم بإنتاجها أو التعامل معها أو تتبادلها مع الجهات الأخرى بهدف الوصول إلى تحقيق مبدأ «مصدر واحد للحقيقة» لجميع مجموعات البيانات، والتي تعتبر من المصادر الوطنية والذي يصب بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى كفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمتعاملين، وتحسين مستوى جودتها وتقليص الإجراءات وتخفيض الكلف التشغيلية لتلك الخدمات والحد من ازدواجية البيانات لدى الجهات الحكومية.

وأكد الدكتور سعيد سيف المطروشي: أن اعتماد سموه لمؤشر «مستوى نضج ممارسات إدارة البيانات» يأتي في إطار حرص حكومة عجمان على دعم آليات دعم اتخاذ القرار في الإمارة ودعم الخطط التنموية والاقتصادية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز