ورشة عن الأساليب المستحدثة في تهريب المخدرات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نفذت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ورشة تدريبية حول الأساليب المستحدثة في تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وطرق التعامل معها، بمشاركة 20 منتسباً من الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وأكد العميد الدكتور راشد محمد بو رشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال تكريمه المشاركين، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية مشيدا بتجاوب المنتسبين وحرصهم على الاستفادة من الموضوعات الحيوية التي تضمنتها الورشة وجرى تبادل الدروع التذكارية وتسليم الشهادات للخريجين.

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