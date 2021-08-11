بحث تسهيل دخول وخروج البضائع والمسافرين عبر منافذ الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة برئاسة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، اجتماعاً تنسيقياً مع قيادة مجموعة حرس الحدود برئاسة العميد فرج مبارك الشامسي قائد قيادة مجموعة حرس الحدود في القيادة العامة للقوات المسلحة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وإيجاد الحلول لكل التحديات، وتقديم أفضل التسهيلات لدخول وخروج البضائع والمسافرين عبر المنافذ والنقاط الحدودية في الإمارة.

حضر الاجتماع الذي عُقد أخيراً في منفذ خطم ملاحة الحدودي، العقيد الدكتور عمر العويس مدير إدارة جوازات المنافذ في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والعقيد إبراهيم سيف الزعابي قائد القطاع الشمالي في قيادة مجموعة حرس الحدود، والمقدم وليد محمد النهم رئيس قسم منافذ المناطق الخارجية بشرطة الشارقة، وياسر علي الشحي مدير مكتب الساحل الشرقي بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود للمناطق الحرة. وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على آخر المستجدات والدراسات الخاصة بتطوير هذا القطاع الحيوي، وبالأخص في منافذ دبا الحصن والمدام، وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه العمل.

شريك استراتيجي

ورحب محمد إبراهيم الرئيسي بالحضور، مؤكداً أن هذا الاجتماع التنسيقي مع قيادة مجموعة حرس الحدود يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين من أجل السعي المشترك للنهوض بأداء المنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وتحسين العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين والمسافرين.

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