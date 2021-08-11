محاكم دبي تعتمد ميثاق عمل الخبراء أمام الجهات القضائية في الإمارة

المصدر: دبي - البيان

اعتمد طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، «ميثاق عمل الخبراء أمام الجهات القضائية في إمارة دبي»، وذلك وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي.

يأتي ذلك ضمن الجهود الرامية لتطوير منظومة أعمال الخبرة القضائية بإمارة دبي لتعزيز الثقة والمصداقية لدى المتقاضين، وبالشكل الذي يسهم في تحقيق عدالة قضائية ناجزة.

قواعد

وأفاد القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس لجنة شؤون الخبراء في محاكم دبي، بأن الميثاق تضمّن مجموعة من القواعد المهنية والأخلاقية والسلوكية، التي يجب على الخبير المقيد لدى الجهات القضائية في إمارة دبي الالتزام بها، حيث تناول الميثاق تنظيم علاقة الخبراء بالجهات القضائية والمحامين وأطراف النزاع وزملائهم في المهنة والوحدة التنظيمية المعنية «إدارة الخبراء والمحكمين»، بالإضافة إلى عدد من البنود التي تسهم في تطوير المهنة وبما يضمن إبداء رأي الخبير الفني بكل حيادية واستقلالية وحرفية تامة.

معرفة

وأضاف أن إدارة الخبراء والمحكمين تقوم برفع المستوى المعرفي للسادة الخبراء عن طريق نشر المعرفة المتعلقة ببنود الميثاق والقرارات واللوائح والقوانين التي تصدر بهذا الشأن وإجابة الاستفسارات الواردة حولها.

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