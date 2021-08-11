نيابة دبي توفر عيادة للرعاية الطبية لموظفيها

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت النيابة العامة بدبي مذكرة تفاهم مع مركز التداوي الطبي، بهدف توفير عيادة مخصصة لموظفي الدائرة، للاستفادة من الخدمات والاستشارات الطبية لتخصصات مختلفة طوال فترة التعاقد إلى جانب تعزيز الشراكة الفاعلة بين الطرفين من خلال تنظيم الفعاليات الصحية والتوعية بشكل دوري للموظفين.

وقع عن النيابة العامة المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، وعن مركز التداوي الطبي مروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس المركز، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين.

وتقضي المذكرة بفتح آفاق التعاون بين النيابة العامة ومركز التداوي الطبي.

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