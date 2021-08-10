محمد بن زايد يزور استراحة السحب في خورفكان

المصدر: البيان

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم "الثلاثاء" استراحة السحب في خورفكان. مشيراً سموه إلى أنها من المشاريع الحيوية النوعية الرافدة للسياحة في الوطن.

وقال سموه عبر حسابه في "تويتر" "زرت اليوم استراحة السحب في خورفكان..إطلالة جميلة على معالم المدينة وتاريخها العريق والتي حباها الله جمال الطبيعة وتنوعها.. مشاريع حيوية نوعية رافدة للسياحة في الوطن.. جهود مقدرة لحاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي الذي سخر كل الإمكانيات من أجل خدمة الوطن والمواطن."

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