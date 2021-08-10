الطوارئ والأزمات بالشارقة ينظم افتراضياً تمرين «الجاهزية 5»

المصدر: الشارقة - وام

نظم الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ‏لإمارة الشارقة‏ تمرين «الجاهزية 5» لعام 2021 افتراضياً مع ‏كافة الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة برعاية اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة رئيس الفريق المحلي الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة الشارقة.

وأكد الفريق أهمية تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وضرورة العمل بروح الفريق الواحد مع ‏الشركاء الاستراتيجيين لمواجهة التحديات ‏المختلفة، ‏حيث إن النجاح يكمن في العمل المشترك المنظم والتعامل مع الأزمات بكل دقة وحرفية.

وجاء تمرين «الجاهزية 5» لعام 2021 ترسيخاً لجهود الفريق المحلي والفرق الأمنية للاستجابة في التعامل مع ‏مخاطر الأزمات والكوارث بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين لقياس مستوى جاهزية ‏خطة الإخلاء الطبي في ‏المستشفيات خاصة المستشفيات ‏التخصصية، ووضع آلية ‏متكاملة للتنسيق بين مختلف الجهات في ‏التعامل السريع مع المخاطر سعياً نحو الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم.‏

وتضمن سيناريو تمرين «الجاهزية 5» عدداً من الفرضيات تحاكي المخاطر المحتملة التي قد تحدث أثناء عمليات إخلاء ‏‏المستشفيات وتنفذ عبر ‏سلسلة من الإجراءات المعتمدة ضمن الخطط للتعامل مع الأزمات والكوارث.‏

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