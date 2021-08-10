آلية اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الإمارات

المصدر: البيان

دعا العميد خميس الكعبي المتحدث الرسمي عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، القادمين إلى الإمارات إلى تسجيل بياناتهم عبر استخدام التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ICA UAE Smart أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني smartservices.ica.gov.ae.

وأضاف الكعبي إن " تسجيل شهادات التطعيم اختياري للمسافرين الراغبين بالاستفادة من المميزات التي يحصل عليها الأفراد الحاصلين على اللقاح من داخل الدولة مشيراً إلى أنه سيتم فقط اعتماد اللقاحات المعتمدة في الدولة فقط، وستظهر الشهادات المعتمدة على تطبيق الحصن، ويمكن للمسافرين البدء بالتسجيل ابتداءً من الخامس عشر من أغسطس".

وأشار : "للتطبيق إمكانية إدراج مختلف البيانات المتعلقة بالمسافر بما فيها معلومات عن شهادات التطعيم، حيث بلغ عدد مستخدمي هذه التطبيقات 63 ألف مسافر من مختلف أنحاء العالم حيث تتوافر خدمة تسجيل القادمين على التطبيق ICAأو على الموقع الالكتروني التابع للهيئة".

وتابع: إن التسجيل سيتم من خلال خطوات بسيطة وسريعة تبدأ بتعبئة البيانات الشخصية وبيانات الجواز بمقدم الطلب، مع إدراج عنوان السكن داخل الدولة، ومن ثم يتم تقديم المعلومات المتعلقة بالتطعيم وإرفاق ما يثبت ذلك، فيما سيتم خلال الأيام القادمة توضيح كافة الخطوات التفصيلية لاعتماد شهادات التطعيم من خارج الدولة وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام.

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