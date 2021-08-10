«صحة» تنظم مؤتمراً حول الرعاية الصحية الأولية خلال «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالتعاون مع مؤسسة «KHIDI» لتطوير صناعة الصحة في جمهورية كوريا، مؤتمراً حول إدارة الرعاية الصحية الأولية خلال جائحة «كوفيد 19».

وشارك في المؤتمر الذي نظم افتراضياً نحو 600 مختص من دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا وعدد من دول العالم، من بينهم خبراء من دائرة الصحة في أبوظبي، والخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة «صحة»، ومركز سامسونج الطبي، وكلية الطب بجامعة يونسي، وقدموا خلاصة تجاربهم وأبحاثهم، وتبادلوا المعرفة حول إدارة الرعاية الصحية الأولية أثناء الوباء.

وتركز النقاش خلال المؤتمر كذلك حول مراكز عمليات طوارئ الصحة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإدارة جائحة «كوفيد 19»، وسرعة الاستجابة والتعاون بين مختلف الجهات أثناء الوباء، والخصائص السريرية والبروتوكولات العلاجية لمصابي فيروس كورونا، والاستراتيجيات المبتكرة لمنع انتقال «كوفيد 19» داخل المستشفيات، والتركيز بشكل أكبر على توفير الرعاية لأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة للبرنامج الإماراتي للتطعيم ضد «كوفيد 19».

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة، المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة: مكنتني المشاركة من عرض الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة، وبرزت فيه جهودها كمثال ناجح للدول في مواجهة الجائحة، من خلال وضع استراتيجية من أجل حماية جميع أفراد المجتمع، وأتاح لي المؤتمر الفرصة لأكون أحد المشاركين في هذا الحدث الدولي المهم مع أخصائيين في المجال نفسه.

ومن جانبه أكد الدكتور غانم الحساني مدير الشؤون الأكاديمية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، رئيس المؤتمر: أن قطاع الرعاية الصحية عانى من ضغوط هائلة خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري، حيث تم اختبار أفضل الممارسات الممكنة للمساعدة في الحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، وتم الاعتماد على أنظمة ومناهج مختلفة خلال فترة التعامل مع الجائحة، وجاء هذا المؤتمر لتبادل الرأي بين المشاركين حول أفضل الأنظمة والمناهج والممارسات، والاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين.

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