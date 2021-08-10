شرطة الفجيرة تستعرض أبرز جهودها في التعامل مع «كورونا»

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة حرصهم الدائم على تحقيق أداء عمل متكامل في القطاع ‏الشرطي والاقتصادي، وخصوصاً في ظل جائحة «كورونا»، بالإضافة إلى أهمية دور الخدمات الرقمية المقدمة لاستدامة اقتصاد الإمارة ‏بجهود تكاملية، تصب في تعزيز فرص الاستثمار وتنمية الاقتصاد واستدامة الأمن والازدهار الاقتصادي في الإمارة.

جاء ذلك خلال انطلاق ملتقى الاستدامة الاقتصادية في دورته الـ 5 عبر الاتصال المرئي تحت شعار «لأجل استدامة اقتصادية آمنة»، بمشاركة عدد من الدوائر الاتحادية والمحلية في الإمارة، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين في الدولة، وتناول موضوع تكاتف المؤسسات في دعم التنمية الاقتصادية في ظل جائحة «كورونا»، واطلع على أهم مجالات التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وافتتحت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الملتقى بمشاركتها في إبراز جهودها في التعامل مع جائحة «كورونا» وسعيها في الحفاظ على مسيرة الأمن والاستمرار بتحقيق أهدافها ومؤشراتها الاستراتيجية، وذلك من خلال كلمة ألقاها العقيد عبدالله عبيد اليماحي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، حيث تضمن الملتقى أوراق عمل مقدمة لـ 4 مؤسسات مشاركة.

وتضمنت أوراق العمل تسليط الضوء على جهود المؤسسات الداعمة للتنمية الاقتصادية في ظل جائحة «كورونا».

واستعرض ملتقى الاستدامة الاقتصادية أبرز جهود ‏وإنجازات شرطة الفجيرة في دعم قطاع الأعمال خلال جائحة «كورونا»، الأمر الذي ‏يصب في تحقيق رؤية وزارة الداخلية الرامية ‏إلى أن تصبح الدولة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

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