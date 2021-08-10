«أبوظبي التقني» يؤهل 51 مهندساً في آليات التحويلات المرورية لأول مرة

المصدر: أبوظبي - البيان

قام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، بتخريج 51 مهندساً - من العاملين في القطاع الخاص - ضمن برنامج «التحويلات المرورية» الذي استحدثه المركز لأول مرة، من خلال مركز «الابتكار بارك» التابع لـ«أبوظبي التقني» لتأهيل وتطوير مهارات المهندسين المتخصصين؛ في آليات استخدام دليل أبوظبي في تصميم وتنفيذ وصيانة وإزالة التحويلات المرورية.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مــركــــــز أبــوظــبــــي للتــعــليــــم والتــدريــــب التــقــنــــي والمهــنــــي، إن مركز «الابتكار بارك» هو إحدى مبادرات «أبوظبي التقني» لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة؛ نحو تمكين شباب الإمارات من الإبداع والابتكار في كافة التخصصات ووضع مناهج عمل مبتكرة وحلول مستحدثة يتم من خلالها وضع نظم جديدة وابتكارات تتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة في أبناء دولة الإمارات.

لافتاً إلى أن برامج «هندسة التحويلات المرورية» يأتي ضمن جهود «أبوظبي التقني» لتأهيل المتخصصين العاملين في القطاع الخاص؛ بكافة المهارات التي تمكنهم من الوصول إلى مراحل متقدمة من العمل المتطور وفق نظم محدده؛ يمكنهم من خلالها إنجاز المهام الموكلة إليهم في إطار قانوني واحترافي وهندسي يراعي أمن وسلامة الجميع، مثمناً التعاون الرائد في هذا المجال مع مركز النقل المتكامل.

أهداف حيوية

وأوضح الدكتور مبارك الشامسي أن برنامج «هندسة التحويلات المرورية» يركز على تحقيق عدة أهداف حيوية منها توعية المتخصصين بأهمية تطبيق دليل أبوظبي للتحويلات المرورية، وتعليمهم أسس اختيار نوع التحويلة المرورية المناسبة لنوع العمل المقرر تنفيذه، وآليات تصميم وتحديد الأجزاء المتنوعة للتحويلات المرورية، والوقوف على مخاطرها وطرق الوقاية والحد منها ومنعها، إضافة إلى تعلم قواعد ونظم تنفيذ وصيانة وإزالة التحويلات المرورية بشكل دقيق، وهو الأمر الذي يعني وصول خريج البرنامج إلى المستوى الاحترافي الذي يؤهله للعمل في هذا التخصص الحيوي والمهم.

وقال مدير عام أبوظبي التقني: «نظراً لأهمية التحويلات المروية ودورها الرئيسي في تحقيق الانسيابية المرورية وأمن وسلامة أبناء المجتمع؛ فإنه يشترط أن يكون المشارك حاصلاً على شهادة معتمدة في الهندسة المدنية أو مؤهل علمي ذات علاقة، بجانب خبرة لا تقل عن خمس سنوات في نفس المجال.والقدرة على تحليل بيانات مخططات التحويلات المرورية والأجهزة والأدوات المستخدمة، علماً بأن مــــــدة البـــرنــامــج 30 ساعة تدريبية، ينفذها خبراء ومتخصصون في المؤسسات التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني».

واختتم الدكتور الشامسي تصريحه معرباً عن ترحيب «أبوظبي التقني» الدائم بتنظيم مختلف البرامج المتخصصة للمؤسسات الحكومية والخاصة، بما يضمن التطوير الدائم لقدرات ومهارات العاملين في مختلف قطاعات العمل، وليكون الجميع عند مستوى الطموحات والأداء والأهداف الإستراتيجية التي تنشدها القيادة الرشيدة.

مضمون الدليل

وأوضح مركز النقل المتكامل أن البرنامج التدريبي المشار إليه تم إعداد مادته العلمية استناداً إلى دليل أبوظبي للتحويلات المرورية، ومن ثم تعريف المتدربين بمضمون الدليل وتأهيلهم في مجال تصميم وتنفيذ وصيانة وإزالة التحويلات المرورية بما يضمن توفير أعلى درجات السلامة المرورية في مناطق العمل في إمارة أبوظبي.

ورحب مركز النقل المتكامل بتأهيل هذه الدفعة من المهندسين، مؤكداً أن ذلك يدعم جهوده في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الخاصة بالطرق وفق أعلى المعايير والممارسات المهنية في هذا المجال. وأضاف المركز أن الخبرات والمهارات التي بات يتمتع بها المهندسون المدربون تسهم في تعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطريق والعاملين في التحويلات المرورية وتنفيذ الأعمال في الطريق بطريقة آمنة وكفاءة عالية.

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