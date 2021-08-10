81 % تلقوا جرعة أولى من لقاح كوفيد_19 في الإمارات

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 59,747 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17,197,497 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 173.88 جرعة لكل 100 شخص بنسبة 80.97 % من إجمالي سكان الإمارات تلقوا جرعة أولى من لقاح كوفيد_19 و 72.46 % تلقوا جرعتين.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد - 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد - 19".

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