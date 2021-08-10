هيئة آل مكتوم الخيرية تبحث تعزيز التعاون مع جامعة الإسكندرية

المصدر: القاهرة - وام

بحث الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية خلال استقباله الدكتور صلاح الدين الجعفراوي مستشار هيئة آل مكتوم الخيرية رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة.

وكرمت هيئة آل مكتوم الخيرية رئيس جامعة الإسكندرية تقديراً لجهوده الملحوظة في تطوير الجامعة والنهوض بالمستوى التعليمي بها.

تناول اللقاء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إذ سلط الجعفراوي الضوء على نشاطات هيئة آل مكتوم الخيرية في مصر والعالم الإسلامي حيث مشروعاتها الخيرية التي تجوب العالم، وكذا دعمها المستمر للعديد من النشاطات العلمية والاجتماعية في الوطن العربي.

وأشار الجعفراوي إلى المدارس التي شيدها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي الهيئة والتي أثرت بشكل ملحوظ في العملية التعليمية في الدول الأفريقية.. كما تطرق إلى «حملة نبضات» التي تأتي في نسختها الثالثة بمصر لعلاج تشوهات القلب لدى الأطفال.

ومن جانبه أشاد رئيس جامعة الإسكندرية بجهود الهيئة التي غطت العديد من محافظات مصر سواء في المجالات الخيرية والإنسانية أو في النشاطات العلمية والثقافية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز