محمد الشرقي يوجه بتقديم المساعدات للأسر المتضررة من «كورونا»

المصدر: (الفجيرة - وام)

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، الاجتماع الدوري لمجلس أمناء المؤسسة، بحضور سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وسيف سلطان السماحي مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة وذلك لاستعراض خطط وتوصيات مجلس الإدارة لعام 2021.

وأكد سموه في مستهل الاجتماع الذي عقد في مكتبه بالديوان الأميري أهمية متابعة احتياجات شرائح المجتمع في الإمارة بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في دعم طلبة المدارس المحتاجين، وتقديم المساعدات الطبية والصحية للأسر المتعففة في ظل انتشار فيروس كورونا. ووجه سموه مجلس إدارة المؤسسة بمتابعة خطط عملها وتطبيقها ضمن الجدول الزمني المحدد.

واطلع سموه، من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة على الخطط والتوصيات التي ستنفذها المؤسسة في العام الجاري وخصوصاً في المجالين التعليمي والصحي بهدف إيصال خدماتها إلى الفئات المستحقة.

حضر الاجتماع سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وأعضاء مجلس الأمناء وسهيل راشد القاضي مدير المؤسسة.

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