خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسة سنغافورة باليوم الوطني لبلادها

المصدر: (أبوظبي - وام )

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيسة حليمة يعقوب.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى لي سيان لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة.

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