مؤسس «تيتان»: دبي مركز لشركات التكنولوجيا الناشئة

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

قال رائد الأعمال، بهافين توراخيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة حلول البريد الإلكتروني من الجيل المقبل «تيتان»، إن دبي مركز حيوي للشركات الناشئة التكنولوجية.

وأضاف توراخيا أنه لطالما أكّد له والده، أنه «قادر على تحقيق أيّ هدف يضعه نُصب عينيه»، وأن إيمانه بصحة هذه المقولة، كانت أحد أهم الدوافع التي ألهمته لتأسيس أربع شركات بدبي، في مجالات مختلفة كُلياً.

وُلد بهافين في مومباي، ونشأ فيها، وكان أول تواصل له مع الحاسوب في 1989، عندما كان في العاشرة من عمره. وحصل هذا قبل وصول الإنترنت، أو حتى نظام تشغيل «ويندوز». وكان يحرص حينها على زيارة مختبر الحاسوب في كُل فرصة تسنح له. ولعدم امتلاك عائلته لحاسوب في المنزل، كان مُعلّمه يترك مفاتيح المختبر معه، ليتمكن من البقاء فيه بعد انتهاء دوام المدرسة لساعتين أو ثلاث، من أجل تعلّم كيفية البرمجة. ورغبة منه بمساعدة بهافين، أحضر له والده أكثر من ثلاثين كتاباً حول البرمجة، فتعّلم منها مختلف الأساليب الممكنة.

ويضيف: كما قُمنا أنا وأخي، خلال فترة المراهقة، بتقديم بعض الاستشارات البرمجية، كعمل جانبي بعد الدوام المدرسي. وشاركت بتأسيس «دايركتي»، أولى شركاتي، عندما كُنت في الـ 17 من العمر، وذلك بالتعاون مع أخي الأصغر، وذلك بعد الاستعانة بقرض بقيمة 375 دولاراً من والدنا، حيث اشترينا خادماً من شركة «ألابانزا»، وبدأنا ببيع خدمات استضافة الويب وأسماء النطاقات، وعملنا على تطوير الشركة من تلك النقطة.

وأضاف: حالياً، أعمل مع ثلاث شركات مختصة في تقديم البرمجيات. ومؤخراً حصلت «تيتان» على تمويل بقيمة 30 مليون دولار من شركة «أوتوماتيك»، بعد تقييم قيمتها بـ 300 مليون دولار.

وحول الأسباب التي دفعته لاختيار دبي لإطلاق «تيتان»، يقول بهافين: تُواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز حيوي للشركات الناشئة التكنولوجية. كما تُسهم كفاءة القواعد التنظيمية والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الإمارة، بتعزيز جاذبيتها في أوساط الشركات الناشئة. من جانب آخر، يلعب موقع دبي، الذي يربط بين مختلف أنحاء العالم، في جعلها وجهة رائعة للشركات الدولية الناشئة أيضاً، وأنا سعيد للغاية باتخاذها مقراً للعديد من شركاتي، والعمليات التي تقوم بها. ونتوقع زيادة أعضاء فريقنا إلى حوالي 200 موظف، في غضون 18 شهراً المقبلة، لا سيما أنّ الإمارات تُشكل إحدى أبرز أسواق المنطقة بالنسبة لنا.

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