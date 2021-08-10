«الدبلوماسية والقنصلية» في شرطة دبي تُنجز 16 ألف معاملة خلال 3 أعوام

المصدر: دبي - وام

أنجز قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، 16 ألفاً و587 معاملة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مثلت الاستفسارات 14 ألفاً و824 معاملة منها، والبلاغات 1147 معاملة وتبادل المعلومات بلغ 616 معاملة.

وأكد العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن القيادة العامة لشرطة دبي تتميز عن الكثير من الأجهزة الشرطية في تنوع الأقسام والتخصصات فيها وتتفرد بوجود هياكل تنظيمية مرنة وداعمة لمنظومة العمل الأمني وتتضمن إدارات فرعية وأقساماً نوعية تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وتعزز الأمن والأمان في المجتمع وتقدم له خدمات وفق أفضل الممارسات العالمية وصولاً إلى جودة الحياة لكل فرد في هذا المجتمع.

وبيّن أن شرطة دبي ومن منطلق الحرص على تقديم أرقى الخدمات الأمنية للمجتمع وتطبيق أفضل المعايير في التعامل مع الهيئات الدبلوماسية في الإمارة وصولاً للشراكة المتميزة والهادفة وتحقيق الأهداف أنشأت في العام 2010 قسماً للشؤون الدبلوماسية والقنصلية والذي حقق الكثير من الإنجازات الداعمة للعمل الشرطي والأمني.

وقال الجلاف: إن قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية أحد أهم الأقسام في شرطة دبي؛ لدوره الكبير في تعزيز التواصل والتعاون مع مختلف الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والسفارات وضباط الارتباط ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ليعد بذلك حلقة الوصل الأهم بين شرطة دبي وهذه الجهات وهو المسؤول عن تطوير علاقات التواصل والتعاون ويساهم بشكل كبير في تعزيز سمعة شرطة دبي محلياً وعالمياً.

وأضاف: «قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية استُحدث بهدف رفع مستوى التنسيق مع القنصليات وضباط الارتباط، خصوصاً في مجال التعاون الجنائي الدولي وتطوير علاقات التواصل والتعاون في عملية تبادل المعلومات مع الهيئات الدبلوماسية في كل ما يتعلق بشؤون رعاياهم في دبي والرد على الاستفسارات المباشرة والموضوعات الواردة من الهيئات الدبلوماسية ومتابعتها مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي، وقد حقق القسم نتائج إيجابية عديدة أهمها أنه أوجد نوعاً من الشراكة المجتمعية مع الهيئات الدبلوماسية والقنصلية تجلت في خلق شراكة معها لتوعية رعاياها وتعريفهم بالثقافة الأمنية الهادفة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وغيرها من الأمور المتعلقة بالقوانين والإجراءات والخدمات الشرطية في الإمارة».

3 محاور

قال المقدم الدكتور فهد الزرعوني، رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية: إن أهداف القسم تخدم مؤشر خفض معدل الجريمة ومؤشر إسعاد المجتمع، ويعمل القسم وفق 3 محاور رئيسية وهي: «التعاون الدولي وضباط الارتباط». أما المحور الثاني فهو «شؤون الرعايا والجاليات» والثالث هو وحدة التقارير الأمنية، ويعنى هذا الجانب بإعداد التقارير الدولية عن عمل الأجهزة الشرطية.

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