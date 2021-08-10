«كهرباء دبي» تواصل استقطاب وتمكين الكوادر الوطنية بمشاريع وبرامج رائدة

المصدر: دبي - البيان

تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي توفير بيئة عمل محفزة تساهم في تنمية مهارات وقدرات موظفيها وتحفيز الإبداع والابتكار وتبنّي التميُّز ثقافةً مؤسسية راسخة وأسلوب عمل يومياً، وتولي الهيئة أهمية كبرى لتعزيز التوطين في مختلف القطاعات، ولديها استراتيجية متكاملة لإعداد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، لشغل جميع الوظائف الهندسية والفنية والإدارية في الهيئة، ومواصلة استقطاب الكوادر المواطنة سواء من أصحاب الخبرات أو الخريجين الجدد.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الهيئة تعمل على تنمية وتطوير المواهب الوطنية وتدريب موظفي الهيئة من المواطنين وفق أعلى المعايير العالمية حتى يكونوا على اطلاع على أحدث التطورات والتقنيات في مجالات عملهم، إضافة إلى توفير وظائف نوعية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، بما يحقق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم.

وتعد الهيئة من أكبر المؤسسات الحكومية استقطاباً للمواطنين، كما أنها من أكبر الدوائر الحكومية في دولة الإمارات التي تحرص على توظيف وتأهيل وتطوير الكوادر المواطنة، إذ تبلغ نسبة التوطين في الهيئة 88.14% في الإدارة العليا. ويزيد عدد الموظفين المواطنين في الهيئة على 3388 مواطناً ومواطنة في مختلف التخصصات والمستويات الإدارية، ومن بينهم 1889 موظفاً وموظفة يعملون في تخصصات فنية، ويشمل هذا العدد 587 مهندسةً مواطنة، الأمر الذي يدعم جهود تمكين المرأة في الدولة.

وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من المشاريع والبرامج الرائدة لتمكين الكوادر الوطنية وتزويدهم الأدوات والمهارات اللازمة ليكونوا الجيل القادم من الخبراء والقادة في مجالات البحوث والتطوير واستشراف المستقبل، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من التقنيات الإحلالية، ليتولوا زمام القيادة في قطاعي الكهرباء والمياه.

أكاديمية

أطلقت الهيئة أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية في عام 2013 بالتعاون مع المجلس البريطاني للتكنولوجيا وإدارة الأعمال وقد استقبلت الأكاديمية من تأسيسها وحتى اليوم، 428 طالباً، كما تخرج فيها 229 خريجاً يعملون في قطاع توزيع الطاقة، وقطاع إنتاج الطاقة والمياه، وقطاع نقل الطاقة، وقطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز