إطلاق «الورشة المتنقلة» لخدمة مركبات «إسعاف دبي» في «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن إطلاق «الورشة المتنقلة» لخدمة طاقم آليات الإسعاف المخصصة لـ «إكسبو 2020»، للتعامل مع الأعطال الفنية الخفيفة، التي يمكن أن تتعرض لها آليات الإسعاف المختلفة، والموزعة في مختلف النقاط الإسعافية المخصصة لخدمة هذا الحدث العالمي.

وتعتبر الورشة المتنقلة، ابتكاراً جديداً، يضاف إلى ابتكارات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الرامية لاختصار الوقت، وتقديم خدمات أفضل في شتى الظروف والأماكن.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: يمكنني القول إننا في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، نستثمر في الابتكار، لذلك وجهنا بتطوير ورشة متنقلة، يمكنها التعامل مع الأعطال الخفيفة التي تتعرض لها مركبات الإسعاف في النقاط الإسعافية المختلفة أو أثناء التنقل، وتم بالفعل تطويرها وتجهيزها بشكل كامل، في شعبة إدارة وصيانة المركبات بالمؤسسة، من خلال إعادة تدوير مركبة من مركباتنا.

مواصفات

وعن مواصفات الورشة المتنقلة، أوضح الدراي: تم تجهيز الورشة للتعامل مع الأعطال الميكانيكية والكهربائية، وإجراء الصيانة العامة، وصيانة الإطارات، وأنظمة التكييف، بالإضافة لصيانة المعدات الطبية، والقدرة على استبدال الأجزاء الاستهلاكية، كما أنها تحتوي على مولد للكهرباء، وضاغط للهواء، وأجهزة لغسيل وتعقيم المركبات، لضمان الصحة والسلامة.

تعاون

دعا خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أفراد المجتمع، لضرورة نشر ثقافة إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الإسعاف، ما يسهم في منع تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث، لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين، وتسهيل عمل طواقم الإسعاف.

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