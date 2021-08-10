أليك للطاقة تفوز بعقد إنارة مقر «شراع كهرباء دبي»

المصدر: دبي-البيان

نجحت شركة أليك للطاقة في توقيع عقد لتوفير حلول للطاقة الشمسية الكهروضوئية للمقر الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة الجداف بدُبي والذي يحمل اسم «الشراع».

وقدمت شركة أليك للطاقة حلاً متعدد المستويات يتضمن قرابة 21,150 متراً مُربعاً من الألواح الكهروضوئية أعلى سطح المبنى، وأكثر من 1,000 متر مربع من اللوحات الكهروضوئية المدمجة في واجهة المبنى، إضافةً إلى نحو 2,000 متر مربع من الجُنيحات الزجاجية ومُجّمِعي الألياف البصرية، والألواح الكهروضوئية المظللة والأشجار الشمسية، والتي ستصل قدرتها الإنتاجية مجتمعة عند الانتهاء من تنفيذها إلى 4.8 ميغاوات، ما سيضمن بلوغ المقر الجديد أهدافه الصفرية الصافية.

وتعمل شركة أليك للطاقة جنباً إلى جنب مع شركاء آخرين، مثل مجموعة غنتوت للنقل والمقاولات العامة - المقاول الرئيس للمشروع - وشركة أتكنز للاستشارات الهندسية، على تصميم ألواح شمسية يمكن السير فوقها وذات شفافية عالية كي تتناسب مع التصميم المعماري الرائع للمبنى.

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