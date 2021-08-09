جمعية واجب التطوعية تنتخب مجلس إدارتها الجديد بالتزكية

المصدر: أبوظبي - وام

انتخبت جمعية واجب التطوعية، أمس، مجلس إدارتها الجديد بالتزكية، الذي سيتولى المهمة لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وأسفرت النتائج عن انتخاب الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، ومنصور إسحاق سليمان، ومريم حمد عبيد الشامسي، ومريم محمد أمين الأحمدي، وخولة هاشم الجنيبي.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، الذي عقد عن بعد، بإدارة أحمد الخديم وفاطمة المنصوري من إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع، بحضور النصاب القانوني لأعضاء جمعية واجب التطوعية، وعدد من الكوادر والفرق المهتمة بالعمل التطوعي وخدمة المجتمع.

وأثنى الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، على أعضاء مجلس الإدارة السابق لجمعية واجب التطوعية، لما قدموه من جهود متواصلة خلال فترة التأسيس،وخلال الجائحة الصحية، معتبراً «واجب» واحدة من المؤسسات ذات النفع العام، الرائدة في مجال تحفيز العمل التطوعي والانتماء الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل على مواصلة تحقيق أهداف الجمعية من خلال تشجيع الشباب للانخراط في الأعمال التطوعية، وتعزيز فكرة العمل الطوعي، وتنمية روح التشاركية، ونشر وإرساء ثقافة التطوع بين كافة فئات المجتمع، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة تنمية المجتمع في دعم المشاريع التطوعية، وتكريم أصحاب الأفكار والمبادرات التطوعية المتميزة.

وكان ممثلون عن وزارة تنمية المجتمع في بداية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، قد رحبوا بالجهود الاستثنائية التي قامت بها جمعية واجب التطوعية، خلال الفترة الماضية، كما أثنوا على ما قدمه مجلس إدارة الجمعية السابق، متمنين التوفيق لمجلس إدارة الجمعية الجديد.

واعتمدت الجمعية العمومية العادية، خلال الاجتماع،التقارير طبقاً لجدول الأعمال، حيث تم المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله العام الماضي، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، واعتماد مشروع الميزانية التقديرية للعام الحالي، كما تم اختيار مدقق الحسابات الخارجي للعام الحالي من بين العروض المقدمة، وانتخاب مجلس إدارة جديد بدلاً عن مجلس الإدارة الحالي والمنتهية مدة عضويته.

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